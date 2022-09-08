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4 ошибки, которые мы совершаем на работе

Мы иногда серьезно недооцениваем то, какое влияние жесты, позы и мимика оказывают на нашу карьеру. И дело здесь совсем не в том, насколько привлекательно (или нет) выглядит то, как вы сидите или разговариваете с собеседником. Язык тела несет определенный посыл и красноречиво может сказать даже о... степени вашего профессионализма! Так что относитесь к вопросу как можно сознательнее: нам ли говорить, что иногда мелочь может перечеркнуть годы усердных стараний?

  • Не сидите в слишком уж расслабленной позе - лучше приберегите ее до того момента, когда вы придёте домой и сядете на диван с бокалом вина в обнимку. Иначе люди просто-напросто будут думать, что вы не стараетесь и воспринимаете свои обязанности недостаточно серьёзно - даже если на самом деле это совсем не так.
  • Помните о личном пространстве. Какие бы прекрасные отношения с коллегами и боссом у вас ни были, это не повод подходить к ним слишком близко: правила этикета гласят, что между вами должно быть минимум 40 сантиметров.
  • Не сидите на совещании, подперев подбородок ладонью. Все подумают, что вы скучаете, - и в таком случае о долгожданном повышении можно будет забыть.
  • К интересным выводам пришли учёные Стэнфорда. Они выяснили, что, если человек постоянно облокачивается на стены, окружающие воспринимают это как признак слабости. Стойте прямо!

bazaar.ru


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