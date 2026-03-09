9 марта 2026

9 марта 2026 10:10

Врач развеяла популярные мифы об отбеливании зубов

Отбеливание зубов до сих пор сопровождается множеством мифов, из-за которых люди отказываются от процедуры.

Как передает Day.Az, в беседе с "Лентой.ру" главный врач стоматологии "Все свои" Виктория Каратаева развеяла эти мифы.

По словам эксперта, первый страх - будто отбеливание разрушает и истончает эмаль - не соответствует действительности. Каратаева обратила внимание, что современные профессиональные системы работают не с минеральной основой зуба.

"Еще одно заблуждение заключается в том, что после отбеливания зубы всегда становятся чувствительными. Чувствительность действительно бывает, причем иногда прямо во время процедуры и в первые часы после нее. Это временная реакция, связанная с движением жидкости в дентинных канальцах. Обычно дискомфорт уходит в течение 24-48 часов", - рассказала Каратаева.

Вопреки мифам, отбеливание не обжигает пульпу, провоцируя пульпит, продолжила главный врач стоматологии. Также профессиональное отбеливание не требует многократного визита к специалисту, и эффект заметен с первой процедуры, в отличие от домашних систем отбеливания, которые требуют больше времени, добавила эксперт.

Перед процедурой отбеливания важно посетить стоматолога, который подготовит зубы - вылечит кариес, воспаление десен, снимет зубной налет и камень, а также рекомендует подходящее отбеливание

"Не стоит бояться и того, что можно получить неестественно белые зубы. Перед отбеливанием врач с пациентом обсуждают прогнозируемый результат и пожелания, фиксируют исходный цвет и тот оттенок, который человек хочет получить. Задача в том, чтобы улыбка выглядела естественно именно для конкретного человека. Чтобы пациент не столкнулся с неприятными последствиями, врач на индивидуальной консультации обсуждают и то, какая методика подойдет для человека со старыми пломбами, винирами и коронками. Они не отбеливаются вообще, поэтому после процедуры может понадобиться замена реставраций, чтобы оттенок совпадал с обновленным цветом эмали", - сказала врач.

Отдельно Каратаева отметила, что процедуру нельзя делать несовершеннолетним, беременным и кормящим матерям, при заболеваниях зубов, десен или слизистой. Сюда же она добавила ситуации, когда в зоне улыбки много пломб и коронок, а также серьезные общие заболевания.


