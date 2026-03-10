10 марта 2026

10 марта 2026 17:18

Коктейль для похудения за 5 минут: креативный рецепт из обычных продуктов

Журналисты проекта "Вкус жизни" выяснили, как приготовить полезный протеиновый коктейль без специального порошка, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Это просто, доступно и эффективно для поддержания формы.

Такой коктейль станет отличным перекусом после тренировки или питательным завтраком.

Ингредиенты

творог (желательно 5-9% жирности) - 150 г;

молоко (коровье или растительное) - 200 мл;

банан спелый - 1 шт.;

натуральное арахисовое масло - 1 ст.л.;

семена льна или чиа - 1 ч.л.

Способ приготовления

Поместите все ингредиенты в чашу блендера.

Взбивайте на высокой скорости в течение 1-2 минут до получения однородной и кремообразной консистенции.

Перелейте коктейль в стакан и сразу употребляйте.

Этот коктейль содержит около 25-30 граммов полноценного белка. Его преимущество в натуральном составе. Семена льна добавят полезных омега-3 кислот, важных для здоровья сердца и мозга, уверены в Journal of the American College of Cardiology.

Чтобы не заставлять себя каждый раз следовать правильному питанию - нужно поставить, как говорится, все на поток. Создайте себе четкий план действий.

- Подготавливайте ингредиенты с вечера.

- Выпивайте стакан воды сразу после пробуждения.

- Готовьте коктейль в одно и то же время.

- Ешьте без спешки, например, в течение 5 минут тишины.


Просмотров: 187

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 366
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 240
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 691
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 722
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 877
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 548
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 147
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 326
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 743
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 6 086
Диета на гречке: из Греции — для грации!