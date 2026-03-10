Коктейль для похудения за 5 минут: креативный рецепт из обычных продуктов

Журналисты проекта "Вкус жизни" выяснили, как приготовить полезный протеиновый коктейль без специального порошка, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Это просто, доступно и эффективно для поддержания формы.

Такой коктейль станет отличным перекусом после тренировки или питательным завтраком.

Ингредиенты

творог (желательно 5-9% жирности) - 150 г;

молоко (коровье или растительное) - 200 мл;

банан спелый - 1 шт.;

натуральное арахисовое масло - 1 ст.л.;

семена льна или чиа - 1 ч.л.

Способ приготовления

Поместите все ингредиенты в чашу блендера.

Взбивайте на высокой скорости в течение 1-2 минут до получения однородной и кремообразной консистенции.

Перелейте коктейль в стакан и сразу употребляйте.

Этот коктейль содержит около 25-30 граммов полноценного белка. Его преимущество в натуральном составе. Семена льна добавят полезных омега-3 кислот, важных для здоровья сердца и мозга, уверены в Journal of the American College of Cardiology.

Чтобы не заставлять себя каждый раз следовать правильному питанию - нужно поставить, как говорится, все на поток. Создайте себе четкий план действий.

- Подготавливайте ингредиенты с вечера.

- Выпивайте стакан воды сразу после пробуждения.

- Готовьте коктейль в одно и то же время.

- Ешьте без спешки, например, в течение 5 минут тишины.