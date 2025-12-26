26 декабря 2025

Раскрыта неожиданная причина тревоги

Свет в интерьере жилья может повлиять на психоэмоциональное состояние и вызвать тревогу.

Как передает Day.Az, об этом рассказала основательница дизайн-бюро, интерьерный архитектор Виктория Киорсак, пишут "Известия".

По ее словам, мозг получает до 85 процентов информации через зрение. Именно поэтому продуманный световой сценарий обеспечивает чувство безопасности и поддерживает ресурсное состояние. Киорсак выделила четыре типа света, которые могут влиять на настроение. Так, теплый спектр способствует снятию напряжения и дарит ощущение праздника.

Архитектор отметила, что хорошим источником света для создания правильной атмосферы являются свечи. "Свечи, как архетипичный источник света, моментально замедляют дыхание, снижают уровень кортизола и помогают вернуться в состояние "здесь и сейчас", особенно в зонах отдыха", - объяснила Киорсак.

Она также рекомендовала использовать точечные светильники в качестве дополнительного освещения для структуризации пространства и направления внимания. Архитектор посоветовала использовать как минимум три уровня освещения: общий свет для ориентации, функциональный - для конкретных задач и атмосферный - для комфортной жизни. Лучше всего будет утром включать активный свет, днем поддерживать концентрацию, а вечером переходить к теплому освещению.


