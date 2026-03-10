Ваниль, кофе и специи: парфюмеры 2026 года смешивают ароматы по законам кулинарии

Ваниль, кофе, специи и цитрусы звучат в новых композициях не как дополнение, а как главные герои.

Журналисты проекта "Вкус жизни" изучили парфюмерные тренды этого года и выяснили: модные ароматы теперь все чаще напоминают любимые десерты и напитки, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Кофейный парфюм переживает второе рождение. Французский бренд Solinotes в конце января выпустил аромат Mocha с глубокими нотами шоколада, кофе и ванили.

"Мощный, насыщенный и согревающий аромат, который подарит ощущение абсолютного уюта с каждым вдохом", - описывают новинку создатели.

Настоящий кофейный парфюм - это не просто сладкий латте, а насыщенный эспрессо с теплыми аккордами рома, карамели и дерева.

Итальянский дом Giorgio Armani в январе представил два новых аромата линейки Stronger With You. В композиции Powerfully ноты парфюма раскрываются через сладкую вишню и карамелизированный каштан, а Spices делает ставку на пряный аккорд с гвоздикой, корицей и шафраном.

Тренд на гурманские ароматы эволюционировал: сладость перестала быть приторной, обретая глубину и характер. В новом аромате Vanilla Night & Day от Al Ambra парфюм с ванилью звучит в окружении карамели, меда и пудровых нот - это издание выпущено в 2026 году специально для ценителей сложных восточных композиций.

Эксперты отмечают, что аромат специй сегодня строится по принципу сложных гастрономических рецептов: несколько пряностей собираются в единый насыщенный аккорд, который невозможно сразу разложить на составляющие. Шафран, корица и кардамон работают в дуэте, создавая многослойное звучание.

Цитрусовый аромат тоже не остался в стороне: в парфюмерии 2026 года он часто помещается в минеральную или соленую среду - с аккордами йода и холодных металлов, что делает звучание более футуристичным. Это уже не просто освежающая нота, а полноценный архитектурный элемент композиции.