Люди выбирают себе партнера по психологическому диагнозу, показало исследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Psy Post.

Ученые проанализировали данные национального медицинского страхования более чем шести миллионов супружеских пар на Тайване, в Дании и Швеции - всего в выборку вошли более пяти миллионов пар. Исследование охватило девять психических расстройств - среди них депрессия, тревога, биполярное расстройство, СДВГ, аутизм, расстройство пищевого поведения, обсессивно-компульсивное расстройство, шизофрения и зависимость от психоактивных веществ.

Результаты показали: у людей с диагностированным психическим заболеванием выше вероятность вступить в брак с партнером, имеющим такой же или похожий диагноз. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не раскрывает причин этого явления.

Среди ограничений отмечается отсутствие данных о том, когда именно был поставлен диагноз - до или после начала отношений. Это означает, что совпадение диагнозов не всегда связано с осознанным выбором партнера. Кроме того, на статистику мог повлиять фактор общего врача: если супруги наблюдаются у одного специалиста, велика вероятность схожих диагностических решений.

Несмотря на это, психологи предлагают несколько возможных объяснений. Согласно теории ассортативного спаривания, люди тяготеют к партнерам, схожим с ними по личностным чертам, что может включать и особенности, связанные с психическими расстройствами.

Дополняют картину теория привязанности, объясняющая влечение общими эмоциональными паттернами, и теория социальной идентичности, согласно которой принадлежность к одной группе - в данном случае людям с одинаковыми диагнозами - усиливает чувство понимания и поддержки.

Авторы исследования указывают, что совпадение диагнозов не позволяет судить о качестве или длительности отношений. Однако общий опыт, по их мнению, может усиливать эмпатию и взаимопонимание, что играет важную роль в динамике пар.