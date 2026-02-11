Выявлена скрытая причина хронической усталости

Ученые из Медицинской школы Маунт-Синай выявили неожиданный механизм, который может лежать в основе синдрома хронической усталости. Исследование, опубликованное в Frontiers in Medicine, показало: у большинства пациентов нарушение состояния связано не только с низкой переносимостью нагрузки, но и со скрытыми сбоями дыхания, которые обычные обследования не выявляют, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе двухдневного кардиореспираторного тестирования исследователи изучили 57 пациентов с синдромом хронической усталости и 25 здоровых добровольцев. Оказалось, что 42 процента больных демонстрируют признаки дисфункционального дыхания, а 32 процента - хронической гипервентиляции, когда человек дышит слишком поверхностно и быстро, не насыщая кровь достаточным количеством кислорода. Нередко оба нарушения встречались одновременно - сочетание, которое не наблюдалось ни у одного здорового участника.

Эти дыхательные сбои приводят к головокружению, учащенному сердцебиению, одышке и нарастающей усталости - симптомам, которые многие пациенты считают частью "необъяснимой" болезни. Исследователи предполагают, что нарушения возникают из-за дисфункции вегетативной нервной системы и усиливают характерное для синдрома истощение после любой нагрузки.

Авторы считают, что коррекция дыхания может стать новым направлением терапии синдрома хронической усталости. Помочь способны дыхательные тренировки, йога, медленное плавание и умеренные физические упражнения - методы, которые стабилизируют дыхательный ритм и нормализуют содержание углекислого газа в крови.