10 февраля 2026

10 февраля 2026 12:01

Описаны положительные изменения в организме во время объятий

Специалисты из организации INECO, занимающейся профилактикой, диагностикой и лечением психических заболеваний, заявили, что в организме во время объятий происходит ряд положительных изменений. Их они описали в разговоре с изданием Infobae, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, во время объятий снижается уровень стресса. Это выражается в замедлении дыхания и частоты сердечных сокращений, а также снятии мышечного напряжения. Кроме того, в организме выделяется окситоцин, называемый гормоном привязанности.

Помимо окситоцина, повышается и уровень серотонина - гормона, который регулирует настроение, продолжили эксперты. Дополнительно во время объятий активируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление. Среди других плюсов объятий специалисты назвали укрепление чувства принадлежности и регуляцию сложных чувств и эмоций, таких как боль, печаль, страх.


