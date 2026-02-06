6 февраля 2026

6 февраля 2026 15:18

Ученые нашли необычную замену средствам для ополаскивания рта

Экстракт чеснока обладает более выраженным противомикробным действием, чем хлоргексидин - один из самых популярных антисептиков для полости рта. К такому выводу пришли специалисты Университета Шарджи. Результаты исследования опубликованы в Journal of Herbal Medicine (JHМ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хлоргексидин считается "золотым стандартом" в стоматологии, но его применение связано с побочными эффектами и опасениями по поводу развития микробной устойчивости. Чеснок (Allium sativum) известен своими природными антимикробными свойствами, поэтому это растение привлекло внимание ученых в качестве потенциального натурального заменителя.

Чтобы оценить эффективность применения чеснока в гигиене полости рта, исследователи проанализировали пять ранее опубликованных научных работ. Вывод оказался однозначным: ополаскиватели на основе чеснока высокой концентрации демонстрируют эффективность, сопоставимую с хлоргексидином. В некоторых экспериментах хлоргексидин лучше поддерживал уровень pH в полости рта, однако при определенных концентрациях чеснок превосходил его по антимикробному действию.

"Испытуемые чаще жаловались на жжение и характерный запах при использовании натурального ополаскивателя, что может ограничивать его использование. Однако такой продукт с меньшей вероятностью негативно появлияет на состояние полости рта, чем химические соединения", - отметили ученые.

Авторы подчеркивают необходимость дальнейших клинических исследований с участием большего количества пациентов и более длительным периодом наблюдения. По словам ученых, ранее экстракты чеснока изучались в различных областях стоматологии, таких как лечение стоматита, дезинфекция дентинных канальцев и применение в качестве внутриканального лекарственного средства.


