Ученые обнаружили странную связь между внутренним голосом и частотой пульса

Новый эксперимент психологов из Орхусского университета в Дании доказал, что внутренняя речь - когда человек мысленно говорит с собой - может вызывать изменения в работе сердца, даже если тело остается полностью неподвижным. Работа опубликована в журнале Psychophysiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые давно знают, что внутренняя речь помогает человеку концентрироваться, принимать решения и управлять эмоциями. Однако оставался открытым вопрос - может ли внутренний голос напрямую влиять на физиологию.

Чтобы это проверить, команда под руководством Миккеля Валлентина провела два эксперимента с участием 90 добровольцев в возрасте от 18 до 75 лет. Каждый участник лежал на кровати, был подключен к датчикам сердечного ритма и выполнял одну из трех задач: мысленно произносил позитивные фразы ("Я справлюсь", "У меня получится"), негативные ("Я недостаточно хорош") или нейтральные - просто считал числа.

Движения участников контролировались с помощью датчиков, чтобы исключить физическую активность как причину изменений пульса.

Результат оказался неожиданным: эмоциональная внутренняя речь - как позитивная, так и негативная - вызывала ускорение сердцебиения примерно через 10 секунд после начала мысленного "разговора". Среднее увеличение составляло менее одного удара в минуту, но эффект был статистически значим.

Разницы между положительными и отрицательными фразами исследователи не выявили - оба типа внутренней речи одинаково активировали физиологическую реакцию. При этом влияние не зависело от уровня депрессии или склонности к тревожным размышлениям.

"Даже когда мы не произносим слов вслух и не двигаемся, мозг и тело реагируют на эмоциональные мысли. Наш внутренний диалог буквально отражается в сердечном ритме", - отметил Миккель Валлентин.


