Образ 46-летней Кейт Хадсон на показе Armani раскритиковали в сети

Американская актриса Кейт Хадсон пришла на показ Giorgio Armani Haute Couture и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

46-летняя знаменитость посетила Неделю высокой моды в Париже в расшитой пайетками черно-розовой блузке с глубоким декольте, завершив образ блестящими широкими брюками. Звезда распустила волосы и надела серьги-кольца с бриллиантами и серебром.

Пользователи сети не оценили образ Хадсон, о чем они написали под материалом. "Хадсон выглядит ужасно - попытки казаться "изысканной" делают ее глупой", "Армани допустили впечатляющую ошибку - черный фон не позволяет рассмотреть ни одну из вещей", "Ужасная одежда", "Кейт Хадсон следовало бы исправить свои уши много лет назад...", "Наряд Кейт мне не очень нравится", - высказались юзеры.