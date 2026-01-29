29 января 2026

29 января 2026 09:22

Раскрыта неочевидная причина частых головных болей

Низкое потребление магния с пищей может быть связано с более выраженными головными болями и повышенным уровнем стресса. К такому выводу пришли турецкие исследователи, проанализировав рацион и самочувствие сотрудников университетов. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition (Front Nutr), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 150 человек в возрасте от 19 до 65 лет. Участники заполняли анкеты о питании, проходили оценку влияния головной боли на повседневную жизнь (HIT-6) и уровня воспринимаемого стресса (PSS-10). Также ученые отдельно анализировали, насколько часто в рационе встречались продукты, богатые магнием.

Анализ показал, что у людей с недостаточным потреблением магния показатели по шкале головной боли были значительно выше. Иными словами, головная боль сильнее мешала их работе и повседневной активности. Уровень стресса в этой группе также был выше, хотя статистически этот эффект оказался менее выраженным. При этом чем больше магния получали участники с пищей, тем ниже в среднем были и показатели головной боли, и субъективного стресса.

Авторы отмечают, что магний участвует во множестве процессов в нервной системе, поэтому его дефицит может усиливать чувствительность к стрессу и болевым ощущениям.


