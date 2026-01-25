25 января 2026

25 января 2026 14:17

Названы самые модные цвета одежды на весну

Редакторы журнала Vogue назвали самые модные цвета одежды на весну и лето 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в грядущих теплых сезонах в тренде окажется нежно-розовый оттенок, который можно сочетать с шоколадным, хаки, серым, черным и красным. Подобные образы продемонстрировали на подиумах, например, бренды Gucci, Valentino, Alaïa и Balenciaga.

Кроме того, в число модных тонов вошли приглушенные персиковый, сиреневый и пудрово-желтый. В то же время актуальными будут наряды ярких цветов - красного и кобальтового синего. Также популярными станут предметы гардероба главного цвета 2026 года по версии Pantone - облачно-белого оттенка 11-4201 Cloud Dancer ("облачный танцор").


Просмотров: 129

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 2 989
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 2 974
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 109
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 4 557
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 175
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 138
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 763
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 419
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 857
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 552
Самая модная обувь осени 2022 года