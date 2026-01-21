21 января 2026

21 января 2026 11:30

Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

Популярная TikTok-блогерша Констанс Ли Вен Мэй, известная в сети как @milkbredi, раскрыла самую расхожую мужскую фразу при расставании с партнершей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее наблюдением заинтересовалось издание Mirror.

По словам блогерши, фраза "ты слишком хороша для меня", которую мужчина может сказать незадолго до разрыва, - не комплимент, а способ снизить ожидания от отношений. Как правило, после этого идет сокращение числа свиданий и сообщений, долгие паузы в переписках. После таких слов женщина может остаться с разбитым сердцем, предупредила Ли Вен Мэй.

Она добавила, что эта фраза постепенно заменила мужчинам другую: "Дело не в тебе, а во мне". "Когда кто-то говорит тебе, что он тебя не заслуживает и что ты слишком хороша для него, поверь ему. Нет, он не скромничает. Он знает, какие у него недостатки, и знает, какая ты замечательная. Говоря такое, он пытается снизить твои ожидания от него, готовит тебя к разочарованию", - объяснила она.


