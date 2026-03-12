Диетологи назвали лучший способ есть яйца, чтобы получить больше витамина D

Оказывается, важен не только сам продукт, но и то, с чем его подают.

Яйца, как один из немногих доступных продуктов, содержащих витамин D, рекомендуют есть если не каждый день, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Для получения максимальной пользы их следует правильно сочетать с другими ингредиентами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, об этом уточнили эксперты издания Eating Well.

Где больше витамина D - в белке или желтке?

Основная часть витамина D в яйцах находится в желтке. Привычку есть одни только белки - например, в омлетах или диетических блюдах - диетологи не одобряют, так как значительно снижается питательная ценность продукта.

Кроме того, желток содержит не только витамин D, но и естественные жиры, которые помогают организму усваивать ключевой нутриент.

С какими источниками жиров сочетать яйца?

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, значит, для его полноценного усвоения организму потребуются пищевые жиры.

По словам диетологов, к яйцам подходят:

оливковое масло;

авокадо;

семена льна или чиа;

жирная рыба.

Можно приготовить яйца на оливковом масле или масле авокадо, подать омлет с ломтиками лосося или пашот, посыпанный семенами.

Зачем вообще нужен витамин D?

Витамин D играет важную роль в работе иммунной системы, обмене веществ и здоровье костей.