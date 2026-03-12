Диетологи назвали лучший способ есть яйца, чтобы получить больше витамина D

Оказывается, важен не только сам продукт, но и то, с чем его подают.
Яйца, как один из немногих доступных продуктов, содержащих витамин D, рекомендуют есть если не каждый день, то хотя бы 2-3 раза в неделю. Для получения максимальной пользы их следует правильно сочетать с другими ингредиентами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, об этом уточнили эксперты издания Eating Well.
Где больше витамина D - в белке или желтке?
Основная часть витамина D в яйцах находится в желтке. Привычку есть одни только белки - например, в омлетах или диетических блюдах - диетологи не одобряют, так как значительно снижается питательная ценность продукта.
Кроме того, желток содержит не только витамин D, но и естественные жиры, которые помогают организму усваивать ключевой нутриент.
С какими источниками жиров сочетать яйца?
Витамин D относится к жирорастворимым витаминам, значит, для его полноценного усвоения организму потребуются пищевые жиры.
По словам диетологов, к яйцам подходят:
- оливковое масло;
- авокадо;
- семена льна или чиа;
- жирная рыба.
Можно приготовить яйца на оливковом масле или масле авокадо, подать омлет с ломтиками лосося или пашот, посыпанный семенами.
Зачем вообще нужен витамин D?
Витамин D играет важную роль в работе иммунной системы, обмене веществ и здоровье костей.