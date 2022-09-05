Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Несмотря на то, что нельзя оценивать верность женщин только по их принадлежности к определенному знаку Зодиака, все равно у многих проявляется стремление к измене чаще, чем у остальных.

Астрологи выделили 6 знаков, представительницы которых изменяют чаще всего. Звезды распределили всё так, что в каждой стихии есть хотя бы один-два Знака, принадлежность к которым может показать, что женщина больше предрасположена к изменам. Из этой статьи вы сможете узнать, каких дам сложнее всего назвать самыми верными.

Шестое место - Козерог

Несмотря на то, что Козерог - это земной знак, женщины и девушки, рожденные под этим созвездием, верностью не отличаются. Точнее сказать, они будут с вами всегда, если их все устраивает. Вот, например, у них есть богатый муж, стабильность. Как только этого не станет, они уйдут. Как бы они в своей верности вам ни клялись, они выходят замуж не за вашу душу и характер, а за ваши деньги, положение или что-то еще. Им самим не понравится то, что они сделают, поэтому мужа Козероги выбирают очень тщательно. Многие мужчины скажут, что Козероги - это самые верные дамы на свете. Это так, но лишь потому, что у вас не было шансов проверить их любовь на прочность и их самих на эту самую верность.

Пятое место - Телец

Второй земной знак в нашем списке самых неверных жен и девушек. Тельцы - это честолюбивые дамы, которые имеют явную предрасположенность к изменам, потому что они всегда заглядываются на других мужчин. Пока в них есть влюбленность, они принадлежат одному мужчине, но потом становятся более падкими на комплименты и внимание других. У них в крови любовь к динамике. Женщины-Тельцы не задерживаются надолго с богатыми, но скучными мужчинами. Им не интересно постоянство. Единственный способ удержать женщину-Тельца - это постоянно подогревать ее интерес. Нужно показать, что вас легко потерять, тогда дама-Телец будет с вами. Правда, тут есть один большой минус в такой методике удержания - ревность. Тельцы - это сгусток ревности. Они могут драться, кричать, биться в истерике. Это, пожалуй, самые большие в мире собственники. Еще удержать Тельца поможет наличие детей, потому что семья для них превыше всего.

Четвертое место - Рыбы

Это типичный представитель водных знаков Зодиака. Рыбы, может, и не будут вам изменять в прямом смысле слова, но флиртовать они будут точно. Девушки, рожденные под этим знаком, могут изменить мужчине, с которым у них не очень долгие отношения или неясные в каком-то смысле. Если Рыбы не уверены в своем партнере, то нарушения верности не миновать. Конечно, их может сдержать какой-то фактор, но это вряд ли. Если вас это утешит, то представительницы этого знака не чувствуют ничего к тем, с кем вам изменяют. Для них это не в порядке вещей, нет. Просто они однолюбы, но не могут удержать себя от запретного плода. Делают это в основном Рыбы довольно небрежно, потому что не умеют врать достаточно хорошо, так что вы сразу узнаете об их лжи. Немного больше наблюдательности поможет вам понять, что девушке этого знака захотелось внимания другого мужчины.

Третье место - Весы

Этот воздушный знак Зодиака очень эмоционален, весьма динамичен, ревнив и склонен к интрижкам на стороне. Девушки-Весы не считают измену проблемой, если, конечно, их мужчина об этом не узнал. Подавляющая доля измен Весов приходится на добрачный период. Если вы не в браке с Весами, то такие дамы искать другого мужчину будут постоянно. Конечно, это происходит не специально, а на автомате. Просто Весы очень падки на лесть, на комплименты. Если вы их не делаете, то их будет делать кто-то другой. Не предлагайте проверить отношения, разъехаться, разойтись на время. В этот период женщины-Весы терять времени не будут. Их, как и Тельцов, останавливает от измен только брак, дети, повышенный контроль и постоянная влюбленность. Если вы готовы работать на такие отношения всю жизнь, то готовьтесь к трудностям. Придется поддерживать в себе огонь.

Второе место - Скорпион

Девушка-Скорпион - это нечто. Конечно, они красивые и харизматичные, эмоциональные, но их измены не поддаются логическому объяснению. Есть, несомненно, представительницы этого Знака, которые не будут лгать своему мужчине никогда, но среди дам-Скорпионов больше половины тех, кто может изменить просто так, без всякой задней мысли. Иногда они таким образом проверяют чувства на прочность, что не имеет никакого смысла. Женщины-Скорпионы - это очень опасные игроки в любовь, потому что им не хватает остроты чувств, легкости. Астрологи и астропсихологи не берутся давать четкий ответ на вопрос "почему?" и "для чего?". Вы не поймете Скорпионов, вы можете их только полюбить.

Заслуженный лидер - Близнецы

Близнецам игра в любовь может надоесть в любой момент. Эти дамы настолько непредсказуемы, что просто диву даешься. Они могут изменить на любом этапе отношений, даже если вы женаты или просто давно вместе. Если у вас есть дети, то знайте, что девушек-Близнецов это не остановит в поиске новых приключений и ощущений. Они возвращаются назад, причем не только к вам. Такое ощущение, что они хотят владеть всеми мужчинами одновременно. Когда их бросают, они заливают слезами всё. Они мстят, делают гадости, но потом все равно могут вернуться к вам, если вы того захотите. Верность для таких женщин и девушек - это временное и очень хрупкое понятие. Они умные и интересные, но на этом не стоит делать упор для себя. Не ждите от них честности. Они будут лгать вам в лицо и думать, что все нормально.

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