23 января 2026

23 января 2026 15:11

Назван неочевидный фактор риска гипертонии

Ученые из Университета Глазго обнаружили, что хроническая боль в разных частях тела значительно увеличивает вероятность повышения кровяного давления у взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

К такому выводу ученые пришли в результате анализа данных о здоровье 200 тысяч испытуемых из США с хронической болью. Участники указывали локализацию боли, отмечали ее продолжительность и влияние на повседневную активность. Для включения в исследование хроническая боль должна была длиться не менее трех месяцев.

Результаты показали: хроническая локализованная боль повышала риск гипертонии на 20%, а кратковременная - на 10%. При этом хроническая боль в животе была связана с увеличением вероятности заболевания на 43%, головная боль - на 22%, боль в шее и плечах - на 19%, а боль в бедре и спине - на 17% и 16% соответственно.

В исследовании учитывались дополнительные факторы риска, включая воспаление и депрессию. Воспаление оценивали по уровню С-реактивного белка в крови, депрессию - по анкетным данным о подавленном настроении, потере интереса, тревожности или апатии. Несмотря на влияние этих факторов, связь между хронической болью и повышением давления сохранялась.

"При оказании помощи людям с хронической болью медицинские работники должны учитывать повышенный риск гипертонии, как напрямую, так и опосредованно. Раннее распознавание боли может способствовать своевременной диагностике и лечению сердечно-сосудистых осложнений", - отмечает соавтор исследования, доктор медицинских наук Джилл Пелл.


