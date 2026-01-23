23 января 2026

23 января 2026 09:15

Врач опровергла возникновение трех заболеваний из-за кофе

Кардиолог Ирина Васильева опровергла возникновение трех заболеваний из-за кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, кофе не вызывает остеопороз. "Исследования показывают, что потеря кальция от одной чашки кофе составляет всего четыре-шесть миллиграммов. Для сравнения: в одной столовой ложке молока содержится около 20 миллиграммов кальция", - написала она. Таким образом, если в кофе добавить молоко, то, по ее утверждению, можно даже увеличить запасы этого микроэлемента в организме.

Также этот напиток не вызывает зависимость, продолжила врач. Такой термин даже не включен в список расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в отличие от никотина и алкоголя, поскольку кофе не ведет к социальной деградации и проблемам с поведением. Не провоцирует он и развитие дегенеративных изменений в хрящах. В современной ревматологии этот напиток, напротив, рассматривается в качестве хондропротектора при умеренном употреблении, заключила специалистка.


Просмотров: 109

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 023
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 291
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 423
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 631
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 357
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 480
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 977
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 156
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 474
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 558
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева