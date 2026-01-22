Визажисты объяснили, как сделать брови в стиле «a la naturel»

Брови в стиле "a la naturel" должны быть достаточно выразительными, чтобы подчеркнуть естественность.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных визажистов.

Такой макияж также требует идеального тона лица, минимального количества теней и отсутствия яркой помады. Брови должны быть слегка высветлены по отношению к цвету волос. Эксперты подчеркнули, что для такого стиля опасен нездоровый и утомленный вид.

"Чтобы этого избежать, не превращайте брови в еле заметную ниточку. Легкое осветление допустимо, но брови должны оставаться достаточно выразительными, чтобы подчеркнуть вашу естественную красоту. При необходимости используйте консилер, чтобы точечно скрыть недостатки", - добавили в сообщении.