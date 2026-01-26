26 января 2026

26 января 2026 09:22

Невролог объяснил причины сильной головной боли

Причина сильной головной боли не всегда кроется в сосудах или повышенном давлении. Иногда проблема - в мышечных зажимах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказал "Известиям" врач-невролог и реабилитолог Никита Шерстобитов.

По словам специалиста, в ряде случаев головная боль носит мышечно-тонический характер и связана с хроническим перенапряжением мягких тканей.

"Очень часто источник боли - не в самой голове, а в шее, плечах и верхнем грудном отделе. Перенапряжение шейно-воротниковой зоны, ключичных и грудных мышц, а также потеря эластичности фасций могут буквально "тянуть" голову, вызывая сильную, изматывающую боль", - пояснил Шерстобитов.

Такие боли нередко возникают у людей с сидячей работой, высоким уровнем стресса и привычкой долго находиться в одном положении. При этом обезболивающие препараты дают слабый или кратковременный эффект, поскольку не воздействуют на первопричину.

В подобных случаях, по словам врача, эффективны методы немедикаментозной коррекции, в частности миофасциальный релиз (МФР) - мягкая работа с мышцами и фасциями, направленная на снятие напряжения и восстановление подвижности тканей.

"МФР помогает "разгрузить" перегруженные зоны, улучшить кровообращение и снизить давление на нервные структуры. В результате уменьшается интенсивность боли и возвращается ощущение легкости в голове", - отметил невролог.

Шерстобитов подчеркивает, что даже простые техники самопомощи могут дать ощутимый эффект. Например, мягкий массаж воротниковой зоны с использованием теннисного мяча или расслабление подзатылочных мышц в положении лежа с акцентом на спокойное дыхание.

При этом специалист напоминает, что регулярные головные боли - повод обратиться к врачу и пройти обследование, а не ограничиваться только симптоматическим лечением.

"Если боль повторяется, это сигнал организма о перегрузке. Игнорировать его - значит загонять проблему глубже", - заключил он.


Просмотров: 180

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 061
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 321
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 451
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 662
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 388
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 512
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 008
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 184
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 502
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 587
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева