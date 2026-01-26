Невролог объяснил причины сильной головной боли

Причина сильной головной боли не всегда кроется в сосудах или повышенном давлении. Иногда проблема - в мышечных зажимах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказал "Известиям" врач-невролог и реабилитолог Никита Шерстобитов.

По словам специалиста, в ряде случаев головная боль носит мышечно-тонический характер и связана с хроническим перенапряжением мягких тканей.

"Очень часто источник боли - не в самой голове, а в шее, плечах и верхнем грудном отделе. Перенапряжение шейно-воротниковой зоны, ключичных и грудных мышц, а также потеря эластичности фасций могут буквально "тянуть" голову, вызывая сильную, изматывающую боль", - пояснил Шерстобитов.

Такие боли нередко возникают у людей с сидячей работой, высоким уровнем стресса и привычкой долго находиться в одном положении. При этом обезболивающие препараты дают слабый или кратковременный эффект, поскольку не воздействуют на первопричину.

В подобных случаях, по словам врача, эффективны методы немедикаментозной коррекции, в частности миофасциальный релиз (МФР) - мягкая работа с мышцами и фасциями, направленная на снятие напряжения и восстановление подвижности тканей.

"МФР помогает "разгрузить" перегруженные зоны, улучшить кровообращение и снизить давление на нервные структуры. В результате уменьшается интенсивность боли и возвращается ощущение легкости в голове", - отметил невролог.

Шерстобитов подчеркивает, что даже простые техники самопомощи могут дать ощутимый эффект. Например, мягкий массаж воротниковой зоны с использованием теннисного мяча или расслабление подзатылочных мышц в положении лежа с акцентом на спокойное дыхание.

При этом специалист напоминает, что регулярные головные боли - повод обратиться к врачу и пройти обследование, а не ограничиваться только симптоматическим лечением.

"Если боль повторяется, это сигнал организма о перегрузке. Игнорировать его - значит загонять проблему глубже", - заключил он.