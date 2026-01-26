26 января 2026

26 января 2026 17:00

Раскрыты пять научно доказанных способов повысить уровень счастья

Врач-терапевт, нутрициолог сервиса по подбору витаминно-минеральных комплексов Hedonist Ирина Тюрина раскрыла пять научно доказанных способов повысить уровень счастья. На эту тему она поговорила с "Лентой.ру", передает Day.Az.

С точки зрения медицины, состояние счастья - это не просто эмоция, а сложная биохимическая реакция организма, в которой участвуют четыре главных нейромедиатора: дофамин, серотонин, эндорфины и окситоцин, рассказала Тюрина. Особое место в этой системе занимает триптофан - аминокислота, необходимая для синтеза серотонина. От ее достаточного количества во многом зависит внутреннее спокойствие и эмоциональная устойчивость. В связи с этим врач призвала стараться начинать день без стресса.

"Если утро начинается с тревожных новостей, спешки и хаоса - уровень кортизола резко повышается, что мешает организму включить "режим радости". Попробуйте начинать день спокойно: проснуться под легкую музыку, выпить чашку кофе или ароматного чая у окна, уделив несколько минут утреннему свету. Такие простые ритуалы снижают уровень стресса и способствуют выработке дофамина", - объяснила она.

Также, по словам специалистки, стать счастливее помогут 15-минутная прогулка в светлое время суток и несколько минут искреннего смеха. Эти простые действия повышают уровень естественных антидепрессантов - серотонина и эндорфинов. Кроме того, прогулка помогает "перезапустить" мозг: во время движения активизируются зоны, отвечающие за креативность, а смех активизирует работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем, улучшает кровоснабжение мозга и способствует выработке "гормонов счастья".

Другие рекомендации врача - чаще заниматься сексом и слушать любимую музыку. "Правильно подобранные ритмы активируют выработку дофамина и снижают уровень кортизола. Если добавить к прослушиванию движение - даже легкий танец дома, эффект усиливается", - подчеркнула Тюрина.


Просмотров: 145

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Не женское дело

18 мая 2022 12:56

  • 2 767
Ловушка для музы: 5 простых способов поймать вдохновение

Не женское дело

1 января 2017 10:04

  • 4 806
Как сделать интересным и стильным аккаунт в Инстаграм - ФОТО

Не женское дело

19 апреля 2016 15:44

  • 5 549
Главные ошибки, которые мы совершаем, пакуя чемодан - ФОТО

Не женское дело

28 марта 2016 08:48

  • 6 139
Десять опасных находок, которые могут вам навредить

Не женское дело

25 марта 2016 13:38

  • 7 835
Вещи в мужском стиле, которые должны быть в твоем гардеробе - ФОТО

Не женское дело

24 марта 2016 13:22

  • 6 404
Духи, туалетная вода, парфюм - в чем разница - ФОТО

Не женское дело

5 марта 2016 17:09

  • 8 652
Татуировки на теле: вред или польза?

Не женское дело

22 февраля 2016 14:55

  • 4 375
Растения, открывающие дверь в мир любви - ФОТО

Не женское дело

28 января 2016 22:01

  • 4 051
Селфи мешают личной жизни

Не женское дело

21 января 2016 17:05

  • 4 461
Пить или не пить: мифы и правда об алкогольных напитках