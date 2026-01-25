25 января 2026

25 января 2026 09:02

Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

Даже недолгий дневной сон помогает мозгу восстановиться и лучше усваивать новую информацию. К такому выводу пришли исследователи из Университета Женевы и Университетского медицинского центра Фрайбурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты работы опубликованы в журнале NeuroImage.

Ученые показали, что примерно 40-50 минут сна днем достаточно, чтобы снизить перегруженность нейронных связей, которая накапливается в течение активного дня. Во время бодрствования связи между нервными клетками постепенно усиливаются, что важно для обучения, но со временем это приводит к насыщению и снижению способности воспринимать новую информацию. Сон запускает процесс своеобразной "синаптической очистки", освобождая ресурсы мозга.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые в разные дни либо спали днем, либо оставались бодрствовать. С помощью электроэнцефалографии и транскраниальной магнитной стимуляции исследователи оценивали гибкость и готовность нейронных сетей к обучению. После дневного сна мозг участников демонстрировал более низкий общий уровень активности связей, но при этом более высокую способность формировать новые, что указывает на восстановительный эффект.

По словам авторов, полученные данные объясняют, почему после короткого дневного сна людям часто легче сосредоточиться и учиться. Такой эффект может быть особенно полезен при высокой умственной нагрузке - в учебе, работе, спорте или профессиях, где важны внимание и точность. Исследователи подчеркивают: речь идет именно о коротком сне, а не о замене полноценного ночного отдыха.


