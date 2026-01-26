26 января 2026

26 января 2026 15:18

Раскрыта связь выпадения волос с опасными для жизни болезнями

Волосы выпадают и вновь отрастают в течение всей жизни человека, и этот процесс зависит от многих факторов, в том числе и от состояния здоровья, рассказала трихолог, дерматовенеролог клиники трихологии "Доктор волос" Кира Кирнас. В комментарии "Ленте.ру" врач оценила связь потери волос с опасными для жизни болезнями, передает Day.Az.

По словам эксперта, на выпадение волос влияет множество факторов: стресс, качество сна и питания, заболевания различных органов и систем. В то же время Кирнас подчеркнула, что при наличии угрожающей жизни болезни выпадение волос никогда не будет единственным и основным признаком.

"Чаще всего волосы начинают выпадать при онкологических заболеваниях крови, ВИЧ, туберкулезе. Но одновременно будут другие, более значимые симптомы, например, повышенная температура, изнурительный кожный зуд, слабость, истощение и потеря веса, частые простуды, увеличенные лимфоузлы, специфические пятна на коже или синяки", - рассказала трихолог.

Если кроме выпадения волос пациент больше ни на что не жалуется, а при сборе анамнеза и осмотре врач не выявил настораживающих признаков, то в таком случае проблема с волосами возникает по другим причинам, констатировала Кирнас. Напоследок эксперт посоветовала регулярно посещать врача-трихолога для сохранения красоты и здоровья волос.


Просмотров: 159

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 071
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 329
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 458
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 669
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 395
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 520
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 015
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 191
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 509
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 594
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева