Специалисты назвали полезные продукты для памяти

Избыток сахара, нерегулярные приемы пищи и даже легкое обезвоживание могут заметно ухудшать внимание и память, а при длительном воздействии - повышать риск болезни Альцгеймера и Паркинсона. При этом питание остается одним из немногих факторов, на которые человек может влиять самостоятельно.

О том, какие продукты поддерживают работу мозга и какие пищевые привычки вредят нейронам, рассказали специалисты системы сервисов для пожилых людей "Опека".

По словам основателя системы сервисов для пожилых людей "Опека" Алексея Маврина, когнитивные нарушения не всегда являются прямым следствием возраста.

"Проблемы с памятью и вниманием часто считают неизбежной частью старения, но на практике на работу мозга сильно влияют повседневные привычки. Даже пропуск приема пищи или недостаток воды могут снижать концентрацию. Питание, режим дня и движение во многом определяют, как мозг будет работать с возрастом", - отметил он.

Распространено мнение, что для активной умственной работы мозгу необходимы сладости. Однако врачи предупреждают, что такой подход дает противоположный эффект. Кандидат медицинских наук, врач-психиатр и онколог системы сервисов для пожилых людей "Опека" Людмила Морозова, поясняет, что мозг действительно использует глюкозу, но принципиально важно, из каких продуктов она поступает. Рафинированные углеводы вызывают резкие скачки сахара в крови, которые сначала дают кратковременный прилив энергии, а затем приводят к ухудшению внимания и памяти.

Кроме того, хронически повышенный уровень сахара повреждает мелкие сосуды, в том числе сосуды головного мозга, ухудшая его кровоснабжение. Со временем это повышает риск сосудистых нарушений и нейродегенеративных заболеваний. Для стабильной работы мозга специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сложным углеводам - цельнозерновым продуктам, овощам и бобовым, которые обеспечивают равномерное поступление энергии без резких колебаний.

"Ни один продукт или добавка не работают изолированно. Защитный эффект дает только система: сбалансированное питание, физическая активность, контроль давления и уровня сахара, полноценный сон и умственная нагрузка", - заявила Морозова.

При этом научные данные позволяют выделить продукты, благоприятно влияющие на состояние нейронов и сосудов мозга. К ним относятся жирная морская рыба как источник омега-3 жирных кислот, ягоды и зеленые овощи, богатые антиоксидантами и флавоноидами, орехи и семечки, а также ферментированные кисломолочные продукты, поддерживающие микробиоту, связанную с функциями мозга.

На когнитивные способности влияет не только состав рациона, но и режим питания. Специалисты отмечают, что интервальное голодание подходит не всем и требует консультации врача, особенно в пожилом возрасте. Для большинства людей более физиологичным остается регулярное питание, позволяющее поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. При этом важно избегать частых перекусов сладостями и выпечкой.

В качестве более полезных перекусов врачи рекомендуют орехи и семечки, фрукты с йогуртом или творогом, овощи с хумусом или авокадо, а также небольшое количество темного шоколада. Отдельное внимание специалисты уделяют водному балансу: даже умеренное обезвоживание может ухудшать внимание, скорость реакции и общее самочувствие.

Пищевые потребности мозга меняются с возрастом. Для детей и подростков ключевое значение имеют сложные углеводы на завтрак, достаточное количество белка, омега-3 жирные кислоты, а также железо и цинк, поддерживающие обучаемость и концентрацию. Для пожилых людей питание должно быть направлено на защиту нейронов и профилактику дефицитов. В рационе важно присутствие витаминов группы B, витамина D, омега-3, белка, антиоксидантов, клетчатки и пробиотиков, а также достаточное потребление воды - не менее 1,5-2 л в день при отсутствии противопоказаний.

Как отмечают специалисты системы сервисов "Опека", питание для мозга - это не краткосрочная мера, а долгосрочная стратегия. Последовательные изменения в рационе и образе жизни позволяют замедлять возрастные изменения нервной системы и дольше сохранять память, внимание и самостоятельность.