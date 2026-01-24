24 января 2026

24 января 2026 09:08

Врач рассказала, как работа по таймеру помогает снизить стресс

Чередование рабочих и коротких бытовых задач в строго отведенное время помогает снизить стрессовую нагрузку в период "горящих сроков".

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог клиники Atribeaute Мария Лавренова.

Одним из самых эффективных приемов борьбы с рабочим стрессом эксперт называет работу по таймеру. Невролог советует чередовать периоды активности за компьютером с паузами без гаджетов - например, с простыми домашними делами.

"Это снижает уровень возбуждения, накопление усталости и раздражительности. В моменты переключения важно обходиться без гаджетов, потому что их использование - не отдых, а смена одного вида стимуляции на другой", - объяснила невролог в беседе с "Газетой.Ru".

Также специалист рекомендует переносить основную экранную нагрузку на первую половину дня и по возможности сокращать ее после 16-17 часов.

"Яркий свет (особенно синего спектра) и просто высокая освещенность подавляют выработку гормона сна мелатонина и сдвигают циркадные ритмы. Из-за этого время засыпания откладывается, а сон становится более поверхностным", - отмечает врач.

Лавренова напомнила, что просмотр новостного и развлекательного контента, переписка в соцсетях и игры также представляют собой микростимулы, затрудняющие восстановление мозга после рабочего дня.

Еще один важный пункт - прогулки при дневном свете, даже в пасмурную погоду. По словам врача, они помогают снижать тревожность, бороться с гиподинамией и поддерживать уровень витамина D, который участвует в регуляции сна.

Не менее значим и стабильный режим: засыпать и просыпаться лучше в одно и то же время, включая выходные. При сильной усталости допустим короткий дневной сон, но не дольше 30 минут. Для завершения дня Лавренова советует создать "ритуал отбоя" без гаджетов - чтение бумажной книги, легкую растяжку и проветривание комнаты.


