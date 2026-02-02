Трихолог назвала главные ошибки в уходе за волосами

Современная трихология отходит от упрощенного деления волос на "сухие", "жирные" и "нормальные", рассматривая их вместе с кожей головы как единую систему, где внешний вид отражает внутренние процессы организма.

Как передает Day.Az, о медицинских типах волос, принципах подбора ухода и случаях, когда косметика перестает помогать, рассказала "Известиям" доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, в клинической практике ключевым параметром считается состояние кожи волосистой части головы. Именно она определяет, насколько здоровым будет растущий волос. Врач пояснила, что с медицинской точки зрения различают нормальную кожу с умеренной работой сальных желез, жирную - со склонностью к быстрому загрязнению и дерматологическим проблемам, сухую - с ощущением стянутости и шелушением, а также комбинированную, при которой корни остаются жирными, а длина пересыхает.

Помимо кожи головы, трихологи оценивают структуру самого волоса: его толщину, плотность, пористость и форму. Эти параметры важны как для диагностики заболеваний, так и для подбора ухода. Тонкие волосы быстрее теряют объем и легче повреждаются, плотные более устойчивы, но менее гибкие. Пористость определяет способность удерживать влагу: низкопористые волосы блестят, но плохо впитывают средства, высокопористые быстро пересыхают и чаще ломаются. Форма - прямая, волнистая или кудрявая - задается генетически и напрямую влияет на требования к уходу.

"Генетическую программу волос можно сравнить с фортепиано: клавиши заданы, но мелодия зависит от множества факторов", - сообщила специалист.

Генетика, как подчеркнула она, задает лишь исходный сценарий, который может меняться под влиянием гормональных колебаний, хронического стресса, эндокринных нарушений и общего состояния здоровья. В клинической практике встречаются случаи, когда со временем меняется даже форма волос, однако такие процессы пока не до конца изучены.

Современная трихология отходит от упрощенного деления волос на "сухие", "жирные" и "нормальные", рассматривая их вместе с кожей головы как единую систему, где внешний вид отражает внутренние процессы организма. О медицинских типах волос, принципах подбора ухода и случаях, когда косметика перестает помогать, рассказала 2 февраля "Известиям" доктор медицинских наук, врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, в клинической практике ключевым параметром считается состояние кожи волосистой части головы. Именно она определяет, насколько здоровым будет растущий волос. Врач пояснила, что с медицинской точки зрения различают нормальную кожу с умеренной работой сальных желез, жирную - со склонностью к быстрому загрязнению и дерматологическим проблемам, сухую - с ощущением стянутости и шелушением, а также комбинированную, при которой корни остаются жирными, а длина пересыхает.

Помимо кожи головы, трихологи оценивают структуру самого волоса: его толщину, плотность, пористость и форму. Эти параметры важны как для диагностики заболеваний, так и для подбора ухода. Тонкие волосы быстрее теряют объем и легче повреждаются, плотные более устойчивы, но менее гибкие. Пористость определяет способность удерживать влагу: низкопористые волосы блестят, но плохо впитывают средства, высокопористые быстро пересыхают и чаще ломаются. Форма - прямая, волнистая или кудрявая - задается генетически и напрямую влияет на требования к уходу.

"Генетическую программу волос можно сравнить с фортепиано: клавиши заданы, но мелодия зависит от множества факторов", - сообщила специалист.

Генетика, как подчеркнула она, задает лишь исходный сценарий, который может меняться под влиянием гормональных колебаний, хронического стресса, эндокринных нарушений и общего состояния здоровья. В клинической практике встречаются случаи, когда со временем меняется даже форма волос, однако такие процессы пока не до конца изучены.