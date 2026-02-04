Назван неожиданный фактор риска депрессии

Люди по-разному воспринимают время: кто-то строит долгосрочные планы, кто-то живет настоящим, а кто-то зацикливается на прошлом. Так же различаются и суточные ритмы - одни встают рано, другие активны ночью. Новое исследование ученых Варшавского университет доказало: эти две особенности могут работать вместе и влиять на настроение. Работа опубликована в журнале Personality and Individual Differences (PID), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее уже было известно, что как восприятие времени, так и хронотип (предпочтительное время сна и бодрствования) связаны с депрессивными симптомами. Профессор Конрад Янковский впервые проверил, может ли одна из этих характеристик - например, ориентация на будущее - влиять на хронотип, а через него и на настроение.

"Мы знали, что оба фактора по отдельности связаны с депрессией. Я хотел понять, есть ли между ними связующее звено", - сообщил исследователь.

В онлайн-опросе участвовали 343 взрослых в возрасте от 18 до 63 лет, преимущественно женщины. Участники прошли три теста: на восприятие времени, хронотип и депрессивные симптомы.

Исследование подтвердило: депрессивные симптомы чаще встречаются у людей с негативным взглядом на прошлое, отсутствием контроля над настоящим и слабой ориентацией на будущее. У обладателей более сбалансированной временной перспективы настроение было лучше. "Совы" также демонстрировали более высокий уровень депрессии. Они реже имели позитивное отношение к прошлому, меньше планировали будущее и чаще показывали "несбалансированный" временной профиль.

Главный вывод исследования: хронотип частично объясняет связь временной перспективы и депрессивных симптомов. Люди с более позитивным взглядом на прошлое и ярко выраженной ориентацией на будущее чаще оказываются "жаворонками", а этот хронотип связан с меньшим риском депрессии.

"Люди, которые с надеждой смотрят вперед или с теплом вспоминают прошлое, как правило, ложатся и просыпаются раньше - и чувствуют себя лучше", - сказал Янковский.

Результаты также указывают на возможный путь профилактики: психологическая работа с отношением к прошлому и будущему может способствовать формированию более здоровых суточных ритмов и снижению депрессивных тенденций.

"Следующий шаг - изучить, какие именно привычки сна играют главную роль: регулярность отхода ко сну, использование гаджетов или расслабляющие ритуалы", - отметил Янковский.