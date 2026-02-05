5 февраля 2026

5 февраля 2026 09:22

Выявлена неожиданная причина развития гипертонии

Хроническая боль может заметно повышать риск развития гипертонии - и чем обширнее боль, тем выше вероятность проблем с давлением. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в Hypertension, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Анализ данных более 200 тысяч взрослых показал: у людей с постоянной болью риск развития высокого давления был выше на 75 процентов по сравнению с теми, кто не испытывал боли.

Ученые отмечают, что важную роль здесь играет депрессия: хроническая боль повышает вероятность ее развития, а депрессия в свою очередь увеличивает риск гипертонии. Это означает, что ранняя диагностика эмоциональных нарушений у пациентов с болевыми синдромами может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых осложнений.

Авторы исследования подчеркивают: хроническая боль - не просто локальная проблема, а фактор, влияющий на весь организм. Поэтому специалистам стоит учитывать повышенные риски и внимательно следить за состоянием пациентов.


