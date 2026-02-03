3 февраля 2026

3 февраля 2026 09:20

Врач предупредила о последствиях сна менее шести часов в сутки

Хронический недосып может привести к проблемам с иммунитетом и набору веса, предупредила психолог и сомнолог Сью Пикок. О последствиях сна менее шести часов в сутки она рассказала изданию Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пикок объяснила, что во время сна иммунная система вырабатывает цитокины - защитные вещества, борющиеся с инфекциями. Цитокины помогают заснуть и тем самым дают иммунной системе больше энергии для защиты организма от болезней. По словам врача, если человек не высыпается, у него снижается выработка этих веществ, из-за чего повышается уязвимость к болезням и увеличивается срок выздоровления.

Кроме того, продолжила специалистка, недостаток сна провоцирует тревожность, которая, в свою очередь, мешает уснуть. Также недосып снижает способность сохранять позитивный настрой, повышает аппетит, приводит к перееданию и, как следствие, увеличению веса.

Ее коллега Катарина Ледерле добавила, что недостаток сна может негативно сказаться на уровне гормонов щитовидной железы и привести к нарушениям менструального цикла и выкидышам у женщин.


