9 февраля 2026

9 февраля 2026 15:16

Раскрыты неочевидные причины развития деменции

Почти треть случаев деменции во всем мире может быть связана с заболеваниями, которые напрямую не поражают мозг. К такому выводу пришли ученые Университета Сунь Ятсена, проанализировав данные более чем 200 научных работ. Исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour (NHB), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы изучили связь деменции с 26 так называемыми периферическими заболеваниями - от болезней десен и печени до диабета и нарушений слуха. В итоге 16 из них оказались статистически значимо связаны с повышенным риском развития деменции. По оценке исследователей, на эти состояния может приходиться около 33 процентов глобального бремени заболевания, что эквивалентно почти 19 миллионам случаев.

Наибольший вклад, как показал анализ, вносят болезни пародонта, хронические заболевания печени, потеря слуха и зрения, а также сахарный диабет второго типа. Существенную роль также играют хронические заболевания почек, остеоартрит, инсульты, ишемическая болезнь сердца и воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит и воспалительные болезни кишечника.

Ученые подчеркивают, что их выводы не доказывают прямую причинно-следственную связь, однако указывают на важный потенциал профилактики. Ранняя диагностика и лечение хронических соматических заболеваний могут снизить риск когнитивного снижения, смещая фокус борьбы с деменцией за пределы исключительно нейродегенеративных процессов.


