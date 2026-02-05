5 февраля 2026

5 февраля 2026 11:46

Перечислены самые популярные в мире одежда и обувь

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, перечислили самые популярные в мире одежду, обувь и аксессуары в последнем квартале 2025 года. Материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, лидером рейтинга стал вязаный джемпер американской марки Ralph Lauren с воротом на молнии. На второй позиции разместился пуховик испанского бренда Massimo Dutti, а на третьем - вязаная шапка-бини канадской компании Arc'teryx. В свою очередь, четвертую и пятую позиции заняли кашемировый шарф британского модного дома Burberry и сумка-тоут Chloe paddington.

Кроме того, в десятку вошли утепленные балетки UGG, свитшот Parke в стиле преппи и слингбэки Saint Laurent, а также джинсы клеш Victoria Beckham и пальто Lemaire в эстетике "тихой роскоши".


