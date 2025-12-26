26 декабря 2025

26 декабря 2025 09:14

Обычная специя облегчила симптомы болезни нервной системы

Ученые выяснили, что добавка на основе шафрана может снижать воспаление и улучшать психоэмоциональное состояние у людей с болезнью Паркинсона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты клинического исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В тройном слепом плацебо-контролируемом исследовании участвовали 92 пациента с болезнью Паркинсона. В течение 12 недель одна группа ежедневно принимала 100 мг порошка шафрана, другая получала плацебо. По завершении эксперимента у пациентов из основной группы выявили значимое снижение уровня С-реактивного белка - одного из ключевых маркеров системного воспаления. Одновременно улучшились когнитивные показатели, а также снизилась выраженность тревоги и депрессии.

Участники, принимавшие шафран, также сообщали о лучшем качестве сна, уменьшении утомляемости и снижении субъективного психологического дистресса. Положительные изменения отразились и на качестве жизни в целом: улучшились подвижность, способность справляться с повседневными задачами и общее самочувствие. За время наблюдения исследователи не зафиксировали серьезных побочных эффектов.

Авторы связывают полученные эффекты с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами биологически активных веществ шафрана. Они подчеркивают, что добавка не рассматривается как альтернатива стандартному лечению болезни Паркинсона, однако результаты указывают на ее потенциал в качестве безопасного вспомогательного средства и требуют подтверждения в более масштабных клинических исследованиях. 


