7 привычек успешных людей связанных со сном

В этой статье мы поговорим о привычках сна у успешных людей. Тех, у кого хватает времени на все: активную работу и полноценный сон.

Давайте начнем с вопроса издалека: что требуется для успеха? Если бы у нас был глубокий разговор о "принципах успеха", мы бы говорили очень долго. Но суть в другом. Мы все очарованы успешными людьми, читаем о них статьи, интересуемся их распорядком дня. И не понимаем, как у них получается все успевать.

Все дело в том, что у успешных людей есть устоявшиеся привычки, которые позволяют им быть продуктивными и придерживаться графика.

1. Засыпают до часа ночи

Согласно девяти различным источникам, которые занимались исследованием "сонных привычек" 21 успешного человека - от Барака Обамы до Илона Маска - около 95% из них засыпают до 1 ночи.

2. Просыпаются в 7 утра

Большинство успешных людей в 7 утра уже бодрствуют.

3. Спят не менее 6-ти часов

Конечно, есть люди, которым недостаточно шестичасового сна. Это нормально. Но, достаточное количество сна для нормальной продуктивности условно начинается с этой цифры. Например, даже Илон Маск спит чуть больше шести часов, а генеральный директор Amazon - семь часов.

4. Невероятно дисциплинированы

Здесь нет ничего удивительного. Успешные люди подходят ко всему очень ответственно. И к вопросу сна тоже.

5. Утренний режим

Очень важно выстроить распорядок дня и тем более, утренний график. Те важные дела, которые ты будешь делать каждое утро - они должны и разбудить, и энергии прибавить.

Например, покойный Стив Джобс спрашивал себя каждое утро: "Если бы сегодня был последний день в моей жизни, я был бы доволен тем, что я собираюсь сделать сегодня?". А Билл Гейтс каждое утро проводит на беговой дорожке.

6. Вечерний режим

Как и утренний режим, вечерний тоже необходим. Успешные люди, как правило, расслабляются перед отходом ко сну: Арианна Хаффингтон убирает подальше гаджеты, Опра Уинфри медитирует, а Кеннет Шенло планирует следующий день.

7. Они понимают важность сна

Успешные люди также чрезвычайно заняты, берут на себя больше ответственности, чем многие из нас могут даже представить. Некоторые управляют миллиардами долларов, некоторые из них - главы государств. Они окружены стрессом и беспокойством. И только распорядок и понимание важности сна помогает им держаться на плаву.

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