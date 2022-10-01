Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов - ВИДЕО

Жена актера Алека Болдуина, 38-летняя инструктор по йоге Хилария, показала фигуру спустя неделю после шестых родов. Соответствующими кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Хилария Болдуин опубликовала в социальных сетях видео с домашней тренировки. Первая часть ролика была снята, когда она была беременна седьмым ребенком, а вторая - через неделю после родов. Одетая в черную майку и легинсы, она занимается спортом. "Я начала послеродовое восстановление, выполняю аналогичные упражнения для укрепления тазового дна. Медленно и уверенно", - говорится в подписи к публикации.

22 сентября у Алека и Хиларии Болдуин родилась дочь Илария. Этот ребенок стал для Алека и Хиларии Болдуин седьмым. Актер и его супруга воспитывают шестерых детей: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Марию Люсию Викторию (2021). Последняя появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Кроме того, у Алека Болдуина есть дочь от первого брака с Ким Бейсингер - 26-летняя Айрленд Элис.