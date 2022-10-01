1 октября 2022
Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов <span class="color_red">- ВИДЕО</span>

Опросы

14:09

  • 49
Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов - ВИДЕО
Райан Гослинг стал лицом новой коллекции Gucci

Мода

30 сентября 16:28

  • 360
Райан Гослинг стал лицом новой коллекции Gucci
Burberry назначил нового креативного директора

Мода

28 сентября 18:00

  • 350
Burberry назначил нового креативного директора

1 октября 2022 14:09

Жена Алека Болдуина показала фигуру спустя неделю после родов - ВИДЕО

Жена актера Алека Болдуина, 38-летняя инструктор по йоге Хилария, показала фигуру спустя неделю после шестых родов. Соответствующими кадрами она поделилась с подписчиками в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Хилария Болдуин опубликовала в социальных сетях видео с домашней тренировки. Первая часть ролика была снята, когда она была беременна седьмым ребенком, а вторая - через неделю после родов. Одетая в черную майку и легинсы, она занимается спортом. "Я начала послеродовое восстановление, выполняю аналогичные упражнения для укрепления тазового дна. Медленно и уверенно", - говорится в подписи к публикации.

22 сентября у Алека и Хиларии Болдуин родилась дочь Илария. Этот ребенок стал для Алека и Хиларии Болдуин седьмым. Актер и его супруга воспитывают шестерых детей: Кармен Габриелу (2013), Рафаэля Томаса (2015), Леонардо Энджела Чарльза (2016), Ромео Алехандро Дэвида (2018), Эдуардо Пау Лукаса (2020) и Марию Люсию Викторию (2021). Последняя появилась на свет благодаря суррогатной матери.

Кроме того, у Алека Болдуина есть дочь от первого брака с Ким Бейсингер - 26-летняя Айрленд Элис.


Просмотров: 52

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

12 сентября 12:55

  • 1 071
Парфюмер перечислила лучшие ароматы для осени

Опросы

8 сентября 15:32

  • 2 593
5 верных признаков того, что вам врут

Опросы

8 сентября 13:08

  • 1 956
Как стать более пунктуальным - 4 практических совета