Названы рабочие способы борьбы с навязчивыми мыслями

Для борьбы с навязчивыми мыслями могут помочь практики медитации и дыхательные упражнения, рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры юридической психологии и права факультета "Юридическая психология" Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Альфия Ремеева, передает Day.Az.

"Первое, что хотелось бы предложить для совладания с навязчивыми мыслями - это практика медитации. Она развивает умение сосредотачиваться на каком-либо предмете и удерживать внимание. Это позволит натренировать "ментальную мышцу" и вы сможете переключать ваше внимание с навязчивых мыслей на более продуктивные. Важно помнить, что если вы тревожитесь, то это не значит, что вам грозит опасность, просто ваш ум так привык воспринимать действительность. И если наблюдать за мыслями, то можно быстро научиться дистанцироваться от тревожности, и ее влияние на вас будет снижаться", - заметила специалист.

Второй способ снижения тревоги и борьбы с навязчивыми мыслями - дыхательные упражнения.

"Для снижения тревоги есть прекрасный инструмент - дыхательные упражнения, задача которых - убрать лишний кислород из крови. Для этого можно делать свободный вдох и глубокий выдох на протяжении двух-трех минут, или дышать "по квадрату": на счет до четырех - вдох, затем также под счет до четырех - задержка дыхания, и затем под счет - выдох, на тот же счет - задержка дыхания. Это непременно поможет вам успокоиться", - рассказала психолог.

Преодоление навязчивостей может оказаться непростым делом, если самостоятельно справиться с ними не выходит, лучше обратиться к помощи специалистов-психологов. 


