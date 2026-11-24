Ученые разработали экспериментальный анализ крови, позволяющий выявлять рак молочной железы на ранних стадиях и прогнозировать вероятность его повторного появления после лечения. Метод создали исследователи из Еврейского университета в Иерусалиме и Института Вейцмана. Результаты работы опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основе технологии лежит обнаружение эпигенетических изменений - особых химических меток, регулирующих активность генов. Исследователи изучили образцы опухолей и научились распознавать характерные для раковых клеток изменения по нуклеосомам - фрагментам ДНК с белками, попадающим в кровь при гибели клеток.

Метод испытали на образцах крови 77 пациенток с раком молочной железы и 30 здоровых женщин. С помощью искусственного интеллекта ученые смогли выявлять опухоли размером до двух сантиметров с точностью 95 процентов. Высокие показатели сохранялись при разных типах рака и плотности тканей молочной железы, а также при расширении выборки до 188 пациенток.

Кроме того, специалисты обнаружили в опухолях небольшие группы особенно агрессивных клеток, обладающих характерными эпигенетическими признаками. Чем чаще эти признаки встречались в крови, тем выше была вероятность возвращения заболевания. Анализ позволял различать пациенток с последующим рецидивом и без него с точностью 81 процента.

Ученые считают, что технология может улучшить раннюю диагностику рака груди и помочь врачам точнее оценивать риск рецидива.