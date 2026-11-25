Стилист Влад Лисовец назвал лучшую модель поло на зиму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в блоге.

"Актуальны как slim-силуэты, так и более свободные модели. Главное - не переусердствовать: мода на экстремальный оверсайз осталась в прошлом. Важную роль играет и опрятный внешний вид изделия, чтобы вещь держала форму. Длина рукава может быть любой - смело берите и классический короткий, и длинный вариант. То же самое с дизайном: в тренде принт в полоску, но не списывайте со счетов однотонные модели, а также варианты с лаконичными надписями и вышивкой", - написал Лисовец.

Он также добавил, что важна фактура в образе.

"Здесь два пути: либо сочетайте гладкое поло с вещами, у которых ярко выражен рельеф (например, с вельветом, твидом, плотным денимом, пайетками), либо выбирайте само поло из необычного материала - сегодня их шьют даже из кружева и гипюра", - отметил стилист.