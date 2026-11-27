Бордовый, оливковый и фисташковый оттенки, сияющая кожа, ягодные губы и растушеванные стрелки станут основой новогоднего макияжа в этом году. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала визажист-стилист Ольга Буттиева, зарегистрированная на сервисе "Профи.ру".

В праздничном макияже, говорит специалист, актуальны металлические текстуры - золото, серебро, бронза и шампань. Их можно нанести на все веко или использовать в качестве небольшого акцента во внутреннем уголке глаза. Для более сдержанного образа достаточно добавить сияние в центр века.

"Я бы не советовала одновременно использовать слишком много блестящих текстур. Если есть металлик на глазах, можно оставить кожу более естественной, без интенсивного хайлайтера", - отметила визажист.

Для создания эффекта хрустального сияния подойдет мелкодисперсный глиттер. Его эксперт рекомендовала нанести поверх теней в центре века или добавить немного блесток во внутренний уголок глаза. Чтобы они не осыпались к середине вечера, важно использовать специальную базу для глиттера. Рассыпчатый глиттер лучше наносить до тональных средств под глазами, чтобы убрать осыпавшиеся частицы, не испортив макияж, уточнила Буттиева.

Для губ визажист порекомендовала ягодные, бордовые и винные оттенки. Они, подчеркнула Буттиева, хорошо сочетаются с нейтральным макияжем глаз.

При выборе между яркими губами и сияющими глазами стоит учитывать наряд. Если платье украшено пайетками, стразами или металлизированной тканью, лучше ограничиться одним акцентом в макияже, говорит эксперт. К лаконичному однотонному костюму или платью можно добавить винную помаду или выразительные металлические тени. Если акцент на глазах, губы лучше оставить нейтральными, и наоборот.

В этом сезоне актуальны смоки в бордовых, оливковых и фисташковых оттенках, продолжила Буттиева. А вместо классических стрелок она предложила сделать растушеванные в коричневом, черном или бордовом цвете для большей выразительности взгляда.

Перед выходом визажист предложила проверить макияж при вечернем освещении: теплые лампы усиливают золотистые оттенки, холодные - серебристые и розовые. А избыток глиттера и хайлайтера при вспышке камеры может давать слишком яркие блики, заключила она.