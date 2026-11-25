Люди с более выраженными психопатическими и садистскими чертами чаще производят отличное первое впечатление и получают приглашение на второе свидание. К такому выводу пришли психологи Университета Алабамы, проведя эксперимент с участием 129 человек. Исследование опубликовано в Journal of Research in Personality (JRP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Участники прошли психологические тесты на психопатические и садистские черты, а затем приняли участие в 561 трехминутном свидании в рамках восьми мероприятий по экспресс-знакомствам. После каждой встречи они оценивали партнера по привлекательности, интеллекту, чувству юмора, амбициозности и доброте, а также по пяти основным личностным характеристикам и указывали, хотели бы встретиться с человеком снова.

Оказалось, что повышение показателя психопатии на одно стандартное отклонение было связано с увеличением шансов получить приглашение на второе свидание на 24,6%. Для садизма аналогичный рост показателя был связан с увеличением шансов на 28,4%.

Исследователи считают, что дело не в самих неприятных чертах. Люди с более высокими показателями психопатии и садизма чаще воспринимались как физически привлекательные, веселые и экстравертные.

"При этом на коротких свиданиях они не казались неприятными в общении. Именно такие положительные впечатления объясняли связь между психопатическими и садистскими чертами и желанием продолжить знакомство", - отметили ученые.

Авторы предполагают, что трехминутного общения может быть недостаточно, чтобы проявились более неприятные стороны личности. Кроме того, люди с такими чертами могут лучше чувствовать себя в стрессовых ситуациях и поэтому выглядеть увереннее, раскованнее и общительнее.

Отмечается, что такой эффект все же оказался значительно слабее влияния физической привлекательности: ее роль в решении о втором свидании была примерно в шесть раз сильнее.