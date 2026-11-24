Стилист Влад Лисовец призвал носить вещи с меховой отделкой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в личном блоге.

"Мех как кант и отделка - один из самых ярких приёмов сезона. Узкая меховая полоска по низу рукава, по краю юбки или вдоль борта куртки меняет характер вещи без полного погружения в материал. Такой приём позволяет ввести мех в образ точечно, но при этом очень заметно. Особенно интересно, когда меховая отделка контрастирует с гладкой или тонкой тканью - именно на этом стыке фактур возникает напряжение, которое делает образ современным", - рассказал он.

Стилист добавил, что в тренде отдельные меховые элементы на плечах.

"Палантины, узкие накидки, горжетки - работают как промежуточный вариант между полноценной верхней одеждой и аксессуаром. Они добавляют объем и тепло в верхней части силуэта, не утяжеляя весь образ. В этом сезоне такие вещи часто выглядят почти как скульптурный жест, создавая дополнительный слой и новую линию. Подобные истории хорошо носить с простой и понятной одеждой, например, с джинсами. В таком случае образ не будет слишком вычурным", - объяснил эксперт.