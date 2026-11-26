Люди и в пожилом возрасте отличаются друг от друга по характеру примерно так же сильно, как в молодости. К такому выводу пришла международная команда психологов, объединившая данные почти 400 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, метаанализ опубликовал журнал Psychological Bulletin.

Авторы собрали 362 исследования, опубликованных за 80 лет. В каждой работе одних и тех же людей оценивали как минимум дважды, пользуясь одним и тем же опросником. В набор вошли данные о детях и взрослых, включая людей старше 75 лет. Между замерами в среднем проходило около четырех лет. Психологи сопоставили их по пяти чертам: экстраверсии, доброжелательности, добросовестности, открытости опыту и эмоциональной устойчивости.

Затем исследователи посмотрели, насколько широко различаются оценки внутри одной возрастной группы. Это отдельный вопрос от того, как с годами меняется средний характер. Например, люди в среднем могут стать организованнее, а разница между наиболее и наименее организованными при этом останется примерно прежней. Для большинства черт именно такую устойчивую картину и обнаружили.

Были и небольшие исключения. Между 5 и 14 годами различия в эмоциональной реактивности немного увеличивались. Между 45 и 80 годами данные указывали на небольшое сближение по общительности. Однако последнее наблюдение не сохранилось, когда анализ повторили только с наиболее надежными опросниками. В целом результаты показывают, что возрастные изменения отдельных людей сосуществуют с устойчивыми различиями между ними.