20 января 2026

20 января 2026 16:29

Популярная приправа оказалась полезна для памяти

Экстракт шафрана оказался полезен для поддержки памяти, снижения тревожности и улучшения обмена веществ в пожилом возрасте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты доклинического исследования в журнале Nutrients.

Исследователи изучали действие стандартизированного экстракта шафрана, содержащего строго заданные количества сафранала и кроцинов - ключевых биоактивных соединений растения. Эксперименты проводились на пожилых мышах, что позволило смоделировать возрастные изменения, характерные для старения: ухудшение памяти, рост тревожности и нарушения метаболизма. Ученые показали, что сафранал после приема действительно попадает в кровь, а значит, экстракт обладает биологической доступностью.

Более высокая доза снижала тревожное поведение и улучшала распознавание новых объектов - показатель работы памяти. Эти изменения сопровождались перестройкой сигнальных молекул в мозге, связанных со стрессом, эмоциями и нейропластичностью. Более низкая доза, в свою очередь, помогала замедлить возрастную потерю массы тела и влияла на гены, регулирующие жировой обмен в печени.

Авторы подчеркивают, что речь идет о доклиническом исследовании, и полученные результаты нельзя напрямую переносить на человека.


