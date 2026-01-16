16 января 2026

Нутрициолог назвала способ забыть о диетах

Нутрициолог Алла Макарова рассказала, как превратить здоровое питание в образ жизни и забыть о диетах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, в беседе с "Радио 1" она призвала сменить "диетическое мышление" на философию постоянства. Специалист отметила, что успех зависит не от разовых попыток похудеть. Она подчеркнула, что диеты, как правило, не дают устойчивого результата: вес возвращается, а жесткие ограничения могут навредить здоровью, обостряя скрытые заболевания. По ее словам, особенно после 40 лет организм плохо переносит резкие колебания между перееданием и голодом.

Специалист добавила, что при выборе системы питания важно задать себе вопрос о том, насколько долго человек способен ее придерживаться. Если такой режим нельзя представить как постоянный, он изначально обречен на неудачу.

Говоря о разгрузочных днях, Макарова пояснила, что попытки воспринимать их как универсальное решение наносят вред организму. По ее словам, формула устойчивого результата проста и строится на регулярном здоровом питании, соблюдении питьевого режима, полноценном сне и физической активности - когда это становится нормой, исчезает и стресс от праздников или срывов.


