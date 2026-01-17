Врач оценила эффективность противораковых диет

Даже очень полезные продукты питания не могут лечить рак, заявила диетолог Николь Эндрюс в опубликованном на ее странице в TikTok видео. На пост эксперта обратило внимание издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Эндрюс, многим растительным продуктам приписывают противораковое действие. Есть даже специальные диеты, которые якобы борются с раком. Однако врач оценила их эффективность как неудовлетворительную.

В качестве примера она назвала чай из листьев тропического фрукта гравиола. По ее словам, напиток имеет антибактериальное и противовоспалительное действие. Кроме того, лабораторные тесты показали, что компоненты этого растения могут бороться с раковыми клетками, однако диетолог подчеркнула, что эти выводы никак не связаны с идеей, что употребление чая лечит онкологические заболевания. "В качестве метода лечения рака это не сработает. Более того, может навредить, поскольку есть вероятность развития побочных эффектов, особенно во время и после терапии этого заболевания", - заявила Эндрюс.

Диетолог добавила, что любые продукты, если их не запретил онколог, можно есть во время лечения рака. Однако не нужно ждать от них исцеления и употреблять слишком в больших количествах.