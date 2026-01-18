18 января 2026

18 января 2026 15:05

Стилист Лисовец назвал главную трендовую сумку 2026 года

Стилист Влад Лисовец назвал главную трендовую сумку 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Любителям винтажа приготовиться! Продолжается тренд на возрождение архивных моделей сумок. Для брендов этот трюк работает всегда: ностальгия, дань уважения истории и неплохие продажи. Вот и Saint Laurent перевыпустил сумку Mombasa, которая была впервые представлена Томом Фордом весной 2002 года. В 2026 году лицом кампании стала Белла Хадид. Хотели бы такую?", - написал он.


