16 января 2026

16 января 2026 15:14

Врач рассказала, в какое время суток нужно делать тест на беременность

Время суток, когда женщина делает тест на беременность, может повлиять на результат. Так, вечером можно получить ложный результат, рассказала Газете.Ru ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета, врач-гинеколог Юлия Лобачева, передает Day.Az.

После того как плодное яйцо прикрепляется к стенке матки, формируется хорион (то, что в будущем станет плацентой). Ворсины хориона начинают выделять ХГЧ, тот самый гормон, который и вступает в реакцию с индикатором, нанесенным на полоску.

"Первый нюанс: плодное яйцо прикрепляется к стенке матки через 6-12 дней после оплодотворения, соответственно, чем мы раньше начнем использовать тест-полоски, тем меньше вероятность распознать это волшебное состояние. Другой момент - время суток. Считается, что утренняя порция мочи идеальна для такой детекции, поскольку она более концентрированная. Туда же относится большое количество выпитой жидкости, если выпить много воды, то концентрация ХГЧ в моче может быть снижена", - рассказала доктор.

Третья причина ошибки в результатах теста - несоблюдение инструкции, если не выдержали по времени полоску в моче или не так глубоко опустили ее в мочу, либо использовали просроченный тест.

"Есть сопутствующие ситуации, которые искажают результат данных тестов, например прием препаратов ХГЧ, а есть причины, которые не связаны с беременностью совсем. Например, опухоли, которые секретируют ХГЧ, к ним относятся аденокарциномы поджелудочной железы, опухоли печени, желудка и кишечника. Хочется отметить самый достоверный метод определения беременности - кровь на ХГЧ и впоследствии УЗИ органов малого таза", - заключила доктор.


Просмотров: 141

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 1 961
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 229
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 369
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 573
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 302
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 417
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 12 922
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 101
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 422
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 504
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева