Prada выпустил на подиум манекенщиков в рубашках с пятнами

Итальянский бренд Prada выпустил на подиум манекенщиков в одежде с пятнами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кадры с показа появились на официальном сайте компании.

Марка презентовала новую осенне-зимнюю коллекцию в Милане. Модели появились перед гостями в плащах, куртках, панамах и брюках, в том числе отсылающих к моде 1970-х. При этом часть манекенщиков позировали в рубашках с пятнами в виде брызг кофе на манжетах и воротниках.

"Неизменность общечеловеческих ценностей, ценностей цивилизации - культура, смыслы, интеллект, забота - могут транслироваться через одежду. Сохраняя на себе отпечатки жизни, вещи подчеркивают значимость преемственности и длительности момента. Помнить - значит проявлять уважение", - говорится в описании на сайте.