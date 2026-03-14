14 марта 2026 09:17

Привычка спать днем оказалась вредна для здоровья

Дневной сон может негативно влиять на качество ночного отдыха и общее самочувствие, предупредила специалист по медицине сна Цзин Ван. О вреде этой привычки для здоровья она предупредила в материале издания Women's Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ван отметила, что иногда привычка спать днем формирует так называемое "давление сна", из-за которого человеку трудно заснуть вечером. По ее словам, потребность организма в ночном отдыхе снижается особенно сильно, если дневной сон длится слишком долго или происходит регулярно.

Врач добавила, что настойчивое желание вздремнуть днем часто связано с нарушениями ночного отдыха. Среди возможных причин она назвала обструктивное апноэ, нарколепсию и другие расстройства, при которых человек может чувствовать усталость даже после полноценного сна ночью.

При этом Ван уточнила, что короткий дневной сон продолжительностью 20-30 минут в отдельных случаях приносит пользу. Тем не менее, по ее словам, он не должен заменять полноценный ночной отдых. При постоянном желании вздремнуть специалист рекомендовала обратиться к врачу.


Просмотров: 138

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 372
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 594
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 741
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 960
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 651
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 814
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 280
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 451
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 775
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 866
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева