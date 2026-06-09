9 июня 2026

9 июня 2026 12:13

Популярная вещь 60-х вновь вернулась в моду

Популярный аксессуар 60-х годов вновь вернулся в моду. Информацию публикует Telegram-канал школы Fashion Factory, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы канала исследовали показы люксовых брендов, а также снимки инфлюэнсеров. В результате они выяснили, что ободки стали популярными у последователей моды. Данную вещь женщины стали носить с волосами разной длины.

"На последних показах все чаще появляются самые разные варианты: от лаконичных и почти незаметных до тех самых зигзагообразных моделей, которые были представлены в коллекции Miu Miu F/W 2026/27. Очередное напоминание о том, насколько мода циклична. Так что прежде чем от чего-то избавиться, подумайте 100 раз!" - написали эксперты.


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