Популярная вещь 60-х вновь вернулась в моду

Популярный аксессуар 60-х годов вновь вернулся в моду. Информацию публикует Telegram-канал школы Fashion Factory, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы канала исследовали показы люксовых брендов, а также снимки инфлюэнсеров. В результате они выяснили, что ободки стали популярными у последователей моды. Данную вещь женщины стали носить с волосами разной длины.

"На последних показах все чаще появляются самые разные варианты: от лаконичных и почти незаметных до тех самых зигзагообразных моделей, которые были представлены в коллекции Miu Miu F/W 2026/27. Очередное напоминание о том, насколько мода циклична. Так что прежде чем от чего-то избавиться, подумайте 100 раз!" - написали эксперты.