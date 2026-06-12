Названы трендовые украшения на лето

Ювелирные изделия способны задать особое настроение образу, а особенно помогут трендовые украшения - микс металлов, цветные камни и не только. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала стилист "585 Золотой" Екатерина Фомина.

"Если раньше сочетание разных металлов считалось спорным стилистическим решением, то сегодня это один из самых заметных трендов. В одном образе все чаще соседствуют украшения из желтого и белого золота или серебра. Такой подход делает шкатулку более универсальной: не нужно подбирать все украшения в одном цвете, а любимые изделия легче комбинировать между собой. Особенно актуальны двухцветные кольца, браслеты и многослойные сочетания цепей разных оттенков", - рассказала эксперт.

Она также отметила тренд на подвижные украшения.

"В 2026 году нас сложно удивить, но дизайнеры все же стараются. Мы привыкли воспринимать ювелирные изделия как статичные аксессуары, которые создают игру света вместе с телодвижениями. Однако теперь сами украшения становятся подвижными и добавляют динамичность образу. Обратите внимание на серьги и подвески с так называемыми танцующими камнями - благодаря особой конструкции центральная вставка остается в постоянном легком движении, что усиливает ее блеск. Такие модели особенно эффектно смотрятся под летним солнцем", - посоветовала стилист.

Фомина выделила и цветные камни - акцент в монохромных образах.

"Нам сильно полюбился комфорт, и мы не готовы ходить целый день в слишком узких юбках или на высоких каблуках. Вместо этого выбор все чаще падает на расслабленные льняные и трикотажные костюмы, платья-рубашки и классические сочетания джинсов с футболками. Такие образы очень удобны, но не слишком выразительны. Поэтому несомненный тренд сезона - украшения с яркими камнями, которые как раз становятся центром внимания. Старайтесь выбирать либо вставки под свой цветотип, либо наоборот полную противоположность для контраста. Например, для создания мягкого гармоничного образа девушками с холодными оттенками кожи идеально подойдут топаз, александрит, изумруд, сапфир. А для контраста - цитрин, рубин, гранат, янтарь. И наоборот - для обладательниц теплого тона кожи первая группа камней будет создавать акцент, а вторая - будет более органичной", - рекомендовала она.

И в заключение специалист заявила, что вместо россыпи мелких стоит выбрать один крупный.

"Вместо сложных композиций из множества небольших вставок в центре внимания оказываются украшения с одним выразительным камнем. Причем акцент делается не столько на размере, сколько на необычной огранке. Среди актуальных вариантов - овальная, грушевидная, кушон, маркиз, гексагон и вытянутые фантазийные формы. В первую очередь речь идет о бесцветных камнях - фианитах и бриллиантах. Именно они дают самое яркое сияние и раскрывают свою глубину в сложных огранках", - резюмировала Фомина.